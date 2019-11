È una giornata piena di sfide per il premier inglese Boris Johnson. In attesa del dibattito televisivo contro il leader del Labour Party Jeremy Corbyn, il primo ministro si è concesso un altro tipo di match, meno intellettuale e più fisico. Durante la mattinata trascorsa in una palestra di Manchester, il capo del partito conservatore è salito sul ring per un incontro di boxe, armato di guantoni blu con la scritta Get Brexit done. "Mi sto allenando per le elezioni", ha commentato scherzosamente Johnson, impegnato nella corsa elettorale che terminerà il prossimo 12 dicembre. Brexit, ok Labour a elezioni anticipate: Gb si avvia a voto il 12/12