Sono stati i volontari di «Mac the pitbull», un centro di soccorso per animali a Jackson nel Mississippi, i primi a soccorrere e dare poi il nome di Narwhal, a un cucciolo di sole dieci settimane abbandonato dai propri padroni probabilmente per questa piccola coda che spunta dal naso. Il nome Narwhal richiama alla mente un misterioso cetaceo dell'Artico che per anni ha affascinato tanti esploratori con la sua peculiarità di avere un dente, simile a una vite, che richiamava un unicorno. Proprio cane unicorno è stato ribattezzato il cucciolo che secondo i veterinari non ha particolari fastidi a causa di questa seconda coda. Intanto le foto del cucciolo stanno riscuotendo centinaia di like e servono a sensibilizzare sul tema dell'adozione dei randagi.