Sulla spiaggia dove amano cavalcare le onde, ma questa volta non per fare surf: in centinaia hanno risposto all’appello di Surfrider Foundation Europe per manifestare contro la costruzione di un porto a Brétignolles-sur-Mer, località della costa atlantica francese.

Lettera aperta al governatore

L’appuntamento in riva all’oceano per formare la scritta “S.O.S.” era la tappa finale di una marcia di protesta che ha attraversato il paese del dipartimento della Vandea. Surfrider Foundation Europe, associazione ambientalista no-profit, ha anche pubblicato una lettera aperta al governatore regionale Benoit Brocart, che lo scorso 16 luglio aveva dichiarato il porto “progetto di pubblica utilità”, ignorando le obiezioni di chi denuncia il rischio di un danno irreversibile agli ecosistemi dell’area costiera. Nella lettera si sottolinea la superficialità e l’inadeguatezza degli studi sull’impatto ambientale dell’opera. Se gli appelli e le mobilitazioni non dovessero avere gli effetti sperati, l’ong dei surfisti ecologisti ha annunciato l’intenzione di spostare la battaglia nelle aule di tribunale, con azioni legali mirate a fermare il progetto.