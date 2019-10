Il patron di Amazon Jeff Bezos sta per perdere il primato di uomo più ricco del mondo: i conti in tasca glieli ha fatti Bloomberg - che ogni anno stila la classifica dei super ricchi del mondo - sull'onda della trimestrale inferiore alle attese (e con profitti in calo) del colosso dell'e-commerce pubblicata proprio giovedì.

Trimestrale negativa

Nel terzo trimestre il fatturato di Amazon ha toccato i 70 miliardi di dollari, in crescita del 24% su base annua, ma i profitti sono scesi a 2,1 miliardi di dollari, con un calo annuo del 26% che ha fatto perdere oltre il 7% alle azioni della società nelle contrattazioni dopo la chiusura di Wall Street. L'utile netto è invece sceso a 2,1 miliardi da 2,9 miliardi un anno prima.

Il peso economico del divorzio

Il fondatore di Amazon, dunque, potrebbe di nuovo vedersi scalzato nel gradino più alto del podio dei Paperoni del mondo dal papà di Microsoft Bill Gates, che era a sua volta al primo posto fino al 2017, quando è stato superato da Bezos. Un altro aspetto che il giornale finanziario fa notare è che Bezos non rischierebbe di perdere il suo primato se non avesse divorziato dalla ex moglie MacKenzie: la rottura è stata annunciata a gennaio, da luglio lei detiene una quota pari al 4% del colosso dell'e-commerce.