Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, secondo i Travelers' Choice Restaurants di Tripadvisor, è sul podio dei migliori ristoranti di lusso al mondo. Il locale dello chef campano (nella foto sotto), infatti, grazie ai voti lasciati dagli utenti sulla piattaforma, si è classificato terzo nella classifica generale, secondo in quella europea, e primo in quella italiana. Il miglior ristorante in assoluto della categoria è risultato essere il TRB Hutong di Pechino, seguito dall’Epicure di Parigi.

I migliori al mondo

Le classifiche sono state stilate, spiega TripAdvisor, grazie ad un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi. A livello mondiale, completano la top 10: il Restaurante Benazuza a Cancun, in Messico; The Jane di Anversa, in Belgio; Le Brouillarta a Saint-Jean-de-Luz, in Francia; il David's Kitchen di Chiang Mai, in Thailandia; El Celler de Can Roca a Girona, in Spagna; l’Aramburu di Buenos Aires, in Argentina, e l’Adam’s a Birmingham, nel Regno Unito. Nella foto sotto, gli interni del TRB Hutong.



In Europa

A livello europeo il Villa Crespi è secondo preceduto dal parigino Epicure e accompagnato sul podio dal ristorante The Jane di Anversa. In classifica: un altro ristorante francese, tre spagnoli, due britannici e un croato. Subito fuori dai migliori dieci, in undicesima posizione, un altro ristorante italiano: Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

In Italia

Nel nostro Paese, oltre al primo posto del ristorante di Cannavacciuolo, che si trova ad Orta San Giulio (Novara) vanno sottolineati gli ottimi risultati dei ristoranti lombardi. Nella top 10, infatti, sono ben quattro i locali di questa regione: Da Vittorio a Brusaporto (secondo), Ristorante Lido '84 a Gardone Riviera (terzo, nella foto sopra) e i due milanesi VUN Andrea Aprea (settimo) e Seta (nono). Completano la classifica il Ristorante alle Corone a Venezia (quarto), Uliassi a Senigallia (quinto), Ristorante Ensama Pesce a Sala Bolognese (sesto), Il Buco a Sorrento (ottavo) e La Pergola a Roma (decimo). Questo risultato, hanno commentato Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, "è un momento bellissimo che vogliamo condividere con tutti i nostri collaboratori che danno ogni giorno il massimo per arrivare a questi prestigiosi traguardi".