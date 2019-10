Chi da bambina non ha mai sognato di essere una “Barbie girl” in un “Barbie world”? Oggi quel sogno diventa realtà: in occasione dei 60 anni della famosa bambola, la Malibù Dreamhouse, la casa rosa shocking nel cuore di Malibù, diventa un alloggio a grandezza reale, grazie a una collaborazione tra Mattel e Airbnb. La casa apre le sue porte per 2 notti a 4 fortunati ospiti, al costo di 60 dollari a notte.

Infinity pool e affaccio sull'oceano

La villa è stata progettata su modello della casa di plastica originale del noto giocattolo. Incorniciata tra le colline di Malibù, con affaccio sull'oceano e infinty pool, è disposta su tre piani. Si compone di due camere, due bagni, un guardaroba degno di Barbie, con alcuni degli outfit più famosi, una cucina super accessoriata, una sala hobby, un cinema privato, una zona per la meditazione, un patio per le cene all’aperto e uno scivolo che porta dal balcone alla piscina sottostante. Tutto in cemento bianco e rosa dominante.

Un soggiorno ricco di esperienze

I quattro ospiti, durante il soggiorno, avranno anche la possibilità di ricevere una consulenza e farsi fare un’acconciatura da Jen Atkin, imprenditrice e hairstylist tra le più influenti al mondo; prendere una lezione di scherma con la campionessa olimpica Ibtihaj Muhammad; fare un tour privato al Columbia Memorial Space Center, insieme al pilota e ingegnere aerospaziale Jill Meyers.

Il tempo stringe

Per realizzare il sogno però bisogna affrettarsi e avere fortuna: la Malibu Dreamhouse sarà prenotabile su Airbnb a partire dal 23 ottobre alle ore 20.00 e sarà disponibile solo per una o due notti tra domenica 27 e martedì 29 ottobre.

La donazione

Airbnb farà una donazione a sostegno del "Barbie Fream Gap Project", iniziativa lanciata nel 2018 che mira a fornire alle ragazze di tutto il mondo le risorse di cui hanno bisogno per credere di poter diventare qualsiasi cosa vogliano nella vita. Proprio come Barbie!