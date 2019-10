Tregua in Siria. La Turchia e gli Usa hanno raggiunto l'accordo per lo stop dell'offensiva turca contro i curdi nel Nord-Est del Paese. L'annuncio arriva dal vicepresidente americano Mike Pence, dopo l'incontro con il presidente turco Erdogan. Al nono giorno dall'offensiva lanciata da Ankara contro i curdi (LA FUGA DEI CIVILI), è stato deciso un cessate il fuoco di 5 giorni, 120 ore, per permettere l'evacuazione dei combattenti curdi (CHI SONO) dalla zona di sicurezza concordata con i turchi

Gli step

L'accordo, prevede dunque che entro 5 giorni le milizie curde si ritirino dal confine tra Siria e Turchia: Ankara ha ottenuto una safe area, una zona di sicurezza di circa 32 km (20 miglia) oltre le sue frontiere con Damasco. Al termine delle operazioni di ritiro delle milizia, la Turchia terminerà "totalmente" la sua offensiva militare in Siria. Dopo il cessate il fuoco, infine, Trump revocherà le sanzioni contro Erdogan. "Questo è un grande giorno - ha twittato Trump - Milioni di vite saranno salvate. Congratulazioni a tutti", ha aggiunto.

Pence: intesa totale

Il ritiro delle milizie curde, ha spiegato invece Pence, "già iniziato e andrà avanti. Ypg ci ha garantito che si ritirerà dall'area. Il presidente Trump è grato al presidente Erdogan. La priorità di entrambi è stata quella di evitare la morte di innocenti. L'intesa tra i nostri due Paesi è totale e ora lavoreremo insieme alla costituzione e alla gestione della safe zone". "La Turchia - ha aggiunto - ha accettato di non effettuare alcuna operazione militare verso Kobane. Abbiamo trovato un'intesa per risolvere l'impasse in maniera pacifica. Con la Turchia condividiamo la stessa idea di lotta all'Isis e proseguiremo su questa strada allo stesso modo condividiamo la necessità di garantire il ritorno dei civili nella regione e favorire la convivenza tra le minoranze presenti nella medesima area".

Data ultima modifica 17 ottobre 2019 ore 20:12