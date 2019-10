Se il testo dell'accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit sarà finalizzato e presentato oggi, ci potrebbero essere ancora i margini per un'uscita del Regno Unito il 31 ottobre. Lo spiegano fonti diplomatiche Ue, precisando che i 27 Stati membri hanno mostrato grande pazienza finora, ma è possibile che con l'aumentare del ritardo qualche capo di Stato o di governo possa chiedere più tempo per analizzare e ratificare il testo. Intanto l'intesa ha incontrato un altro ostacolo: la leader unionista del Democratic Unionist Party (Dup, nazionalisti nordirlandesi) Arlene Foster e il suo vice Nigel Dodds hanno reso noto di non poter dare il loro sostegno all'ipotesi di accordo su cui stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la Commissione Ue. "Allo stato attuale non possiamo appoggiare ciò che viene suggerito riguardo alle questioni doganali e del consent (dell'assemblea locale dell'Irlanda del Nord sull'intesa relativa ai confini irlandesi, ndr), e manca chiarezza sull'Iva", fanno sapere Foster e Dodds su Twitter (IL DISCORSO DELLA REGINA ELISABETTA SULLA BREXIT).

Fonti Ue: non abbiamo ancora ricevuto il testo

La trattativa quindi prosegue, ma il Consiglio europeo, e i 27 Paesi Ue, non hanno ancora ricevuto il testo di accordo. "Ma sappiamo che quando la Brexit è all'ordine del giorno dei lavori ci dobbiamo aspettare l'inatteso", hanno riferito fonti Ue a poche ore dall'inizio del vertice dei leader europei. "Forse avremo il deal, o forse no", spiegano le stesse fonti, ma se ci sarà dovrà contenere una soluzione legalmente operativa che evita barriere fisiche ai confini dell'isola di Irlanda, salvaguarda il mercato unico e protegge l'accordo del Venerdì Santo. "Se questi principi non saranno rispettati, non ci sarà accordo. Ieri ci è stato detto che questi principi sono tutti recepiti".

Boris Johnson in partenza per Bruxelles

Tuttavia, nonostante il no del Dup, non sono ancora svanite, secondo fonti governative britanniche, le speranze di un accordo. A dirlo sono i media britannici, precisando che è confermata per la tarda mattinata la partenza di Boris Johnson per Bruxelles, in vista del Consiglio Europeo destinato nel pomeriggio a esprimersi sull'eventuale intesa. L'atteggiamento del Dup appare comunque un duro colpo per il governo, che potrebbe anche rinviare a questo punto la seduta straordinaria del Parlamento annunciata sabato sulla Brexit. Il nodo irrisolto più serio, fra quelli indicati dagli unionisti, riguarda il meccanismo del consent preteso da Belfast sulla durata della soluzione concordata a garanzia del confine aperto irlandese: tema su cui l'Ue avrebbe già fatto concessioni, accettando di fatto un potere di veto differito per l'assemblea locale nordirlandese, ma a maggioranza assoluta e non solo per l'eventuale no di un singolo partito comunitario come il Dup.

Merkel: "Negoziamo da due anni e mezzo ma non siamo ancora al traguardo"

A confermare la trattativa ancora in corso è anche Angela Merkel: "Ormai da due anni e mezzo negoziamo intensamente sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea", ha ricordato la cancelliera tedesca in una dichiarazione trasmessa dal canale Ard, aggiungendo che "negli ultimi giorni c'è stato stato movimento, chiaro movimento. La parte britannica ha mostrato disponibilità negoziale e ciò anche presentando proposte molto concrete. Siamo quindi su una via migliore rispetto a prima ma, stamattina lo devo dire molto chiaramente, non siamo ancora al traguardo".

Dup: "Cercheremo un accordo ragionevole"

Secondo quanto riferito dai leader del Dup, la volontà è quella di continuare "a lavorare con il governo per cercare di arrivare a un accordo ragionevole che funzioni per l'Irlanda del Nord e tuteli l'integrità economica e costituzionale del Regno Unito". Intanto, il no del Dup all'accordo sulla Brexit ha conseguenze anche sui mercati con la sterlina che perde nei confronti dell'euro cedendo lo 0,4% e scambiando a 1,1527.

Data ultima modifica 17 ottobre 2019 ore 11:01