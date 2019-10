L'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo, che impedisce al condannato per mafia o per terrorismo di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo, rifiutando la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal Governo italiano dopo la condanna - che adesso diventa definitiva - emessa il 13 giugno scorso.

Bonafede: "Ergastolo ostativo caposaldo lotta alla mafia"

Sull’ergastolo ostativo, ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva detto: "La posizione dell'Italia è chiara: rappresenta un caposaldo della lotta alla mafia. Lo abbiamo espresso in tutte le sedi ufficiali: l'ergastolo ostativo ha rappresentato un punto fondamentale nella lotta alla mafia".

Morra: "Un colpo alla memoria di Falcone e Borsellino"

Critico su anche il presidente della commissione antimafia Antimafia Nicola Morra, che due giorni fa ha scritto su Facebook: "Bocciando l'ergastolo ostativo, si delegittimerebbe il regime carcerario del 41 bis, che, ci tengo a precisarlo, non è carcere duro, inumano, bestiale, come ci si vorrebbe fare credere, ma un regime carcerario in cui le possibilità di comunicare all'interno ed all'esterno dell'istituto di pena sono rigorosamente controllate, al fine di impedire che il detenuto possa continuare a relazionarsi con l'organizzazione di cui era parte. Questo intervento sull'ergastolo ostativo rappresenterebbe un colpo straordinario anche alla memoria di chi, come Falcone, come Borsellino, come Caponnetto, aveva capito l'eccezionalità della lotta alla mafia".