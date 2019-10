I socialisti portoghesi, guidati dal premier uscente, Antonio Costa, hanno vinto le elezioni legislative dopo aver guidato un governo di crescita dopo anni di austerità. E ora il premier punta a confermare l'esperienza dell'esecutivo con la stessa alleanza di sinistra. "Al Paese serve stabilità e lavoreremo per questo", ha assicurato annunciando la sua vittoria.

Al partito di Costa il 36%

Il Partito socialista (Ps) si è aggiudicato il 36,65 per cento dei voti, seguito dai socialdemocratici di centro destra (Psd) con il 27,9 per cento, secondo i risultati quasi definitivi diffusi del ministero dell'Interno. I numeri usciti dalle urne affidano al Ps, che ha governato negli ultimi quattro anni con il sostegno di due partiti di estrema sinistra più piccoli, 106 dei 230 seggi del Parlamento, passando dagli 86 dell'Assemblea uscente e a soli dieci dalla maggioranza assoluta. Quattro seggi devono ancora essere assegnati in base ai risultati dei voti espressi all'estero.

Un seggio per l’estrema destra

Il risultato va in controtendenza rispetto al declino europeo del centrosinistra e all'ascesa delle forze populiste di estrema destra. Una nuova formazione di estrema destra, Chega! ("E' abbastanza!") è entrata nel Parlamento di Lisbona per la prima volta ma con un solo seggio.

Affluenza mai così bassa

Male la partecipazione: l'affluenza è stata del 54,5 per cento, il livello più basso per le elezioni generali da quando il Portogallo è uscito, nel 1974, dalla decennale dittatura di destra. La domanda ora è chi sceglierà Costa, 58enne ex sindaco di Lisbona, come suo alleato. Dopo le elezioni del 2015 in cui il Ps era arrivato secondo, Costa aveva convinto i comunisti e il blocco di sinistra a sostenere un governo socialista di minoranza, un'alleanza senza precedenti che gli avversari hanno soprannominato la "geringonca", lo strano aggeggio.

Costa: “Al Paese serve stabilità”

Nel suo discorso per la vittoria Costa ha affermato di voler "rinnovare questa esperienza" di un'alleanza con la sinistra. "Le elezioni dimostrano che ai portoghesi piace la" geringonca, a loro piace questa soluzione politica", ha affermato mentre i sostenitori intonavano "Vittoria!". "La stabilità è essenziale per la credibilità internazionale del Portogallo e per attrarre gli investitori. Il Ps si adopererà per trovare soluzioni che garantiscano questa stabilità per l'intera legislatura", ha aggiunto.