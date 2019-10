Per Ryanair ci saranno 30 nuove rotte dall'Italia. Ad annunciarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il nuovo amministratore delegato della compagnia, Eddie Wilson, che ha anche bollato come "inefficace" un’ipotetica eco-tax sui biglietti aerei proposta dal ministro dell'istruzione Fioramonti. La compagnia aerea supera così le 500 rotte in partenza dal nostro Paese, per un totale di 256 aeroporti in tutto il mondo e 2.100 rotte globali.

Le nuove rotte dall'Italia

Per la campagna di lancio delle nuove rotte, intanto, Ryanair ha pubblicato offerte con voli a partire da 14,99 euro, prenotabili fino al 7 ottobre, per viaggiare fino a fine novembre. Ma ecco le nuove destinazioni che saranno raggiungibili dal prossimo anno, con la compagnia irlandese: da Milano Bergamo, tre nuovi voli verso Agadir, Marsiglia e Tblisi, e saranno incrementate le frequenze su altre 11 rotte già servite, tra cui Londra Stansted e Lisbona. Ci sarà poi un nuovo volo da Milano Malpensa a Manchester. Da Alghero si potrà volare a Marsiglia e Katowice, e sarà reintrodotto il volo per Girona. Da Bologna si potrà andare all’isola di Cefalonia e a Fuerteventura, ma anche a Katowice, Kutaisi, Santander, Tel Aviv e Trapani. Quattro nuove rotte da Palermo, per Bordeaux, Cracovia, Francoforte e Tolosa; tre da Catania, una per Bruxelles, una per Katowice e una per Budapest; da Pisa si potrà andare verso Manchester e verso Bucarest. Da Cagliari si volerà a Breslavia e Trieste; poi un nuovo volo da Brindisi per Katowice; uno da Bari per Cuneo; uno da Treviso per Londra; uno da Trieste per Malta; e uno anche da Verona per Dublino. Tutti questi voli, che partiranno dalla prossima estate, sono già prenotabili sul sito di Ryanair.

Nessun interesse per Alitalia

Eddie Wilson ha parlato anche di Alitalia, spiegando che non c’è più interesse verso la compagnia che, pur avendo un brand fortissimo, non è ritenuta competitiva soprattutto sulle distanze domestiche ed europee. Sembra invece ancora sul tavolo la possibilità di un accordo di feederaggio per questi voli a corto raggio.

Ryanair prima compagnia aerea

In Italia, Ryanair è la prima compagnia aerea, con una quota del 28%, e supera le 500 rotte in partenza da 29 scali in cui opera. La stima di passeggeri trasportati è di 43,2 milioni soltanto nel nostro Paese e si avvicina l’obiettivo dei 200 milioni di passeggeri nell’intero network che la compagnia prevede di raggiungere nel 2024.