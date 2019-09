Somalia, attacco contro un convoglio italiano: non ci sono feriti

Un ordigno esplosivo artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio, in Somalia. Lo riferiscono i media locali, precisando che il convoglio si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la “green zone” per dirigersi verso il ministero della Difesa somalo. Fonti della Difesa italiana confermano la presenza di mezzi italiani sul luogo dell'attacco e riferiscono che non ci sono feriti.

Attaccata base militare Usa

Alcuni terroristi somali del gruppo Al-Shabaab hanno nel frattempo lanciato un attacco contro una base militare statunitense in Somalia utilizzata come base per gli attacchi condotti dai droni. Nell'area sono risuonati i colpi di armi automatiche.

Data ultima modifica 30 settembre 2019 ore 11:56