"Il futuro non appartiene ai globalisti, ma ai patrioti". A sostenerlo è il presidente americano Donald Trump che, nel suo discorso all’Onu, non ha fatto riferimento né al clima, né all'ambiente, temi centrali della 74esima assemblea generale. Ma ha invece posto l’attenzione sulla sicurezza dei confini: "Quando si indebolisce, si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana". Poi un attacco all'Iran, bollato come il maggiore sponsor mondiale del terrorismo. E un avvertimento: se non ci sarà un cambio di atteggiamento, le sanzioni potrebbero essere più dure. Mentre sull’Ucraina precisa: "Nessuna pressione su Kiev, siamo alla caccia alle streghe". Intanto è diventato virale il video di Greta Thunberg che fulmina con lo sguardo il Tycoon, mentre entra a Palazzo di Vetro.

Trump: "Usa non vogliono conflitti con nessun Paese"

Il presidente, nel suo discorso, ha anche ricordato che "gli Stati Uniti non cercano il conflitto con nessun paese. Vogliamo pace e cooperazione ma io non smetterò mai di difendere gli interessi americani". Mentre in chiave economica ha precisato: "Per decenni il sistema del commercio internazionale è stato sfruttato da Paesi che agiscono in cattiva fede". E ha aggiunto: "Al centro della nostra visione c'è un ambiziosa campagna per riformare questo sistema".

"Cina protegga la libertà di Hong Kong"

Il tycoon ha poi affrontato anche la questione cinese e ha detto che sta "monitorando" la situazione a Hong Kong, ricordando: "Il mondo si aspetta che Pechino onori il trattato su Hong Kong”.Da qui l’invito proprio a Pechino perché protegga “il modo di vita democratico e la libertà di Hong Kong".