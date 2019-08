Incendio a Ibiza, fiamme devastano parte del porto San Antonio. VIDEO

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato ieri pomeriggio vicino al porto di San Antonio, celebre località turistica di Ibiza. Come riporta il Diario de Ibiza, i vigili del fuoco hanno lavorato per molte ore per domare il rogo divampato su un appezzamento di prodotti infiammabili a Cala de Bou. La guardia civile e la polizia locale di Sant Josep hanno fatto evacuare per precauzione diverse case. È stata ridotta in cenere una superficie di 1,35 ettari, oltre 10.300 metri quadrati di ginepri, pini e paglia.

L’incendio è stato dichiarato sotto controllo

Le autorità - come si vede nel video pubblicato da Storyful - hanno messo in campo aerei ed elicotteri, anche perché le alte temperature, l'umidità, il vento e i materiali presenti nell'area interessata hanno reso difficile lo spegnimento. Alle 18:45 di ieri, riferisce El Periodico de Ibiza, l’incendio è stato dichiarato sotto controllo.

I video e le foto sui social

Numerosi testimoni hanno registrato e fotografato l’incendio, il cui fumo era visibile da diversi chilometri di distanza. Almeno un’auto è stata raggiunta dalle fiamme e sono state avvertite diverse esplosioni.