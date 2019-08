Donald Trump vuole comprare la Groenlandia dalla Danimarca

Il presidente Usa avrebbe manifestato più volte ai suoi consiglieri l'idea di fare un'offerta alla Danimarca per acquistare la Groenlandia. Lo riferisce, citando "fonti familiari", il Wall Street Journal, secondo cui una parte dei consiglieri avrebbe detto al presidente che sarebbe un grande affare acquisire l'enorme isola tra il nord Atlantico e il Circolo polare artico, che conta 56 mila abitanti e il cui strato di ghiaccio si sta sciogliendo a causa del riscaldamento globale, mentre altri lo avrebbero sconsigliato.

Non è chiaro come gli Stati Uniti potrebbero acquisire un territorio da un Paese straniero, ma è probabile che Trump ne parlerà nell'imminente visita ufficiale in Danimarca, prevista all'inizio di settembre. La Casa Bianca non ha voluto fornire altre informazioni. No comment anche da parte dell'ambasciata danese a Washington.

L'isola è già sotto l'influenza americana

Grazie a un trattato tra gli Stati Uniti e la Danimarca, la Groenlandia, che tecnicamente fa parte del Nord America, è già sotto l'influenza americana: qui si trova la base militare Usa più a nord, Thule Air Base, a soli 1.200 chilometri dal Circolo polare. Ma per Trump non basta: la sua idea sarebbe quella di acquistarla, come fosse una proprietà immobiliare, per allargare la propria influenza militare e allo stesso tempo passare alla storia come il presidente americano che comprando l'immensa isola ha esteso a Nord il territorio degli Stati Uniti.