Potrebbero essere più di 100 le persone che hanno perso la vita in un naufragio, confermato dalla Guardia costiera libica, che si è verificato al largo delle coste della Libia. A renderlo noto è un tweet dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in Libia (Unhcr). Oltre alle 100 persone di cui non si hanno notizie, "altre 140 sono state salvate e sbarcate, ricevendo assistenza medica e umanitaria dal partner IMC International Medical Corps dell'Unhcr, si legge inoltre nel post.

Il barcone partito da Al Khoms

A quanto si apprende da un portavoce dell'agenzia Onu per i rifugiati, il barcone sarebbe partito da Al Khoms, oltre 100 chilometri a est della capitale Tripoli. Secondo i sopravvissuti, a bordo si trovavano circa 300 migranti. Il portavoce della Guardia costiera libica afferma invece che i militari "hanno soccorso 125 migranti" e che "decine di persone potrebbero essere affogate".

Grandi (Unchr): "Peggiore tragedia Mediterraneo del 2019"

A confermare la sciagura anche un tweet di Filippo Grandi, Alto Commissario dell'Unhcr: "La peggiore tragedia mediterranea di quest'anno - scrive - è appena avvenuta. Ripristinare il salvataggio in mare, porre fine alla detenzione di rifugiati più migranti in Libia, aumentare le vie sicure per uscire dalla Libia". Per Grandi tutto ciò "deve avvenire ora, prima che sia troppo tardi per molte persone più disperate".