Molestie, l'accusatore di Kevin Spacey ritira denuncia

Il ragazzo che aveva accusato l’attore Kevin Spacey di molestie sessuali a Nantucket, in Massachusetts, ha ritirato “volontariamente” la sua denuncia. A dirlo sono i media statunitensi. Il Boston Herald, ad esempio, cita come fonte una mail fatta arrivare in tribunale da Mitchell Garabedian, avvocato del giovane. I giornali sottolineano che non è chiaro perché l’allora 18enne - i fatti risalirebbero al 2016 - abbia deciso di ritirare l’accusa, ma ricordano come il processo si fosse messo male per l'accusa.

Le accuse contro Spacey

Il ragazzo nel 2016 lavorava come cameriere in un bar di Nantucket, l'isola di Moby Dick. Alla polizia ha raccontato che Spacey gli avrebbe comprato diverse bevande alcoliche (l’età minima per bere negli Usa è 21 anni), prima di offrirsi per accompagnarlo a casa. Le molestie sarebbero avvenute lungo il tragitto e sarebbero state riprese dall’allora 18enne col cellulare. Il giovane ha anche pubblicato una registrazione di parte del presunto palpeggiamento su Snapchat. L’avvocato di Spacey, però, ha messo in dubbio la credibilità dell'accusatore: il giovane, sostiene il legale, avrebbe cancellato diversi messaggi e fotografie scambiate con l’attore, materiale che ne avrebbero dimostrato l'innocenza. L’avvocato ha chiesto al giudice una copia "completa e non alterata" dei dati del telefono del ragazzo, che non è mai stata presentata.

Lo scandalo molestie

Da quando, nell'ottobre del 2017, è finito al centro del versante gay dello scandalo delle molestie sessuali a Hollywood, sono stati oltre 30 gli uomini che hanno accusato di molestie Kevin Spacey, ex protagonista di “House of Cards” e premio Oscar per “American Beauty”.