C’è l’artista Banksy dietro alla creazione del gilet anti-pugnale che ritraeva la Union Jack, la bandiera britannica, indossato dal rapper Stormzy durante la sua storica esibizione al festival musicale di Glastonbury, venerdì 28 giugno. A confermarlo è stato lo stesso Banksy.

Stormzy: "Sono onorato"

L'artista, famosissimo ma dall'identità segreta, dal suo account Instagram ha raccontato: "Ho creato un gilet a prova di pugnalata personalizzato e ho pensato 'chi potrebbe indossarlo?' Stormzy a Glastonbury". Il rapper, che fino a quel momento non sapeva chi avesse realizzato il gilet, ha subito commentato il post ringraziando l’artista: "Non saprai mai cosa significhi per me. Mi sento come se stessi sognando, è tutto un sogno. Sono onorato, grato, grazie, non ho parole per questo. Lacrime di gioia".