Un robot per combattere il crimine. La polizia di Huntington Park nel sud della California, grazie alla tecnologia, ha creato Robocop: una macchina dati autonoma equipaggiata da videocamere a 360 gradi per monitorare e sorvegliare aree come parchi e edifici cittadini. Il robot è poi in grado di trasmettere le riprese video al quartier generale della polizia che mette in atto risposte rapide e sicure per mantenere o ripristinare l’ordine pubblico.

Rivolge frasi fatte alle persone come "scusami" e "buona giornata a te"

Il robot è soprannominato “HP Robocop” e viene dispiegato per strada per tenere d’occhio le aeree pubbliche. È anche in grado di rotolare giù per i marciapiedi e recitare frasi da rivolgere alle persone che incontra come "scusami" e "buona giornata a te".