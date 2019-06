Una conferenza stampa del partito pakistano Tehreek-e-Insaf, in diretta Facebook, è stata involontariamente trasmessa con il filtro gatto. Protagonista dell'inconveniente è stato Shaukat Yousafzai, ministro dell'Informazione della provincia di Peshawar, nel nord ovest del Paese, apparso in primo piano con orecchie e naso del felino. Gli spettatori della conferenza stampa, dopo essersi resi conto dell’epocale svista, hanno commentato sui social ironicamente l’evento. Il politico pakistano però, ignaro della situazione, ha continuato a parlare del suo progetto politico.

Il video è stato cancellato con un chiarimento su Twitter

Il video è stato rapidamente cancellato con un chiarimento su Twitter:"Tutte le azioni necessarie sono state prese per evitare incidenti del genere in futuro". Il politico Yousafzai, tuttavia, ha preso la situazione meno sul serio e ha commentato, come riporta la CNN: "Non ero l'unico con il filtro, due funzionari seduti accanto a me sono stati ripresi con le orecchie da gatto”.