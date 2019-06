Momenti di paura a bordo del "Kontiki II", il battello che collega la rotta turistica Ibiza-Formentera: martedì 11 giugno, intorno a mezzogiorno, si è pericolosamente avvicinato al traghetto “Bahama Mama”, lungo 150 metri, rischiando di scontrarsi. In preda al panico, una passeggera è saltata in acqua temendo che ormai lo scontro fosse inevitabile. Fortunatamente, il capitano del "Kontiki II” è riuscito a spegnere i motori in tempo, evitando così la collisione.

Il video che immortala il tuffo in mare

Il tutto è stato immortalato in un filmato girato da uno dei turisti a bordo del battello e pubblicato su Youtube dal canale Torpedo. Nel video si vede la donna gettarsi in mezzo al mare. Recuperata dopo qualche minuto, la giovane non ha riportato ferite.

Licenziato il capitano del battello

Il piccolo battello, con a bordo numerosi turisti spagnoli e francesi, si stava dirigendo dal porto spagnolo di Denia a Palma di Maiorca, passando per Ibiza. Nello stesso momento si stava avvicinando il traghetto che, essendo più grande, aveva più difficoltà di manovra. Perciò il capitano del “Bahama Mama” ha lanciato numerosi avvertimenti al “Kontiki II” perché cambiasse rotta. Sembra però che il capitano del battello non abbia reagito tempestivamente, tanto da dover spegnere successivamente i motori per evitare lo scontro. La compagnia di navigazione Aquabus ha licenziato il capitano del “Kontiki II”. Un'indagine sull'incidente è stata avviata dai funzionari marittimi locali.