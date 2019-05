Il New Hampshire diventa il 21esimo stato degli Stati Uniti ad abolire la pena di morte. Il Senato dello Stato infatti ha votato contro il veto posto dal governatore repubblicano Chris Sununu. Il New Hampshire era rimasto l’ultimo Stato della regione del New England a prevedere la pena capitale. La notizia arriva a circa due mesi dall'annuncio da parte del governatore della California Gavin Newsom della sua firma sulla moratoria sulla pena di morte, che riguarda 737 detenuti nel braccio della morte e la cui esecuzione è stata sospesa.

Nel New Hampshire pena di morte non attiva

Come riporta il Washington Post, si tratta di un provvedimento simbolico, visto che il New Hampshire non ha né un sistema di pena di morte attivo né esecuzioni all'orizzonte. Nello stato al momento c’è una sola persona nel braccio della morte, un uomo condannato più di dieci anni fa per aver ucciso un poliziotto. L’ultima esecuzione risale al 1939. I legislatori del New Hampshire avevano già tentato in passato di abolire la pena di morte, ma non ci erano riusciti a causa di veti da parte dei governatori e, nel 2014, a causa di un voto in Senato non passato per un solo voto.