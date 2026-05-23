Gaza, uccisi in un attacco israeliano 5 agenti polizia palestinesi

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Gaza, uccisi in un attacco israeliano cinque agenti polizia palestinesi

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©Getty

Due droni israeliani hanno colpito un posto di sicurezza nel nord di Gaza, uccidendo almeno cinque persone e ferendone gravemente diverse altre, secondo al Jazeera che cita giornalisti sul posto 

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Cinque agenti di polizia palestinesi sono stati uccisi in un raid aereo israeliano nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono l'ospedale al-Chifa di Gaza city e la polizia locale, che opera sotto autorità di Hamas. Secondo quanto dichiarato dalla struttura sanitaria, oltre ai cinque morti si registrano anche diversi feriti, uno dei quali in condizioni critiche, dopo che un attacco israeliano ha colpito una postazione della polizia nell'area di al-Tuam. 

Uccisi 5 agenti polizia in raid aereo

La polizia di Gaza ha riferito che il posto di controllo sarebbe stato colpito da due missili. "Cinque martiri, tutti agenti di polizia, e diversi feriti, uno dei quali in condizioni critiche, sono giunti in ospedale in seguito a un raid aereo israeliano che ha colpito una stazione di polizia nella zona di al-Tuam", ha dichiarato l'ospedale al-Shifa di Gaza City. Una fonte militare israeliana ha riferito che l'esercito aveva preso di mira "terroristi di Hamas" nella zona. Un cessate il fuoco è in vigore da ottobre, ma Israele si riserva il diritto di colpire obiettivi che considera una minaccia. 

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