James Harden testimonial Adidas, insulti razzisti sulla pagina Facebook in italiano

“Ho visto un nero con le scarpe di gomma”, “e a te chi ti ha fatto uscire dalla gabbia?”. E ancora: “Oddio, sembra un terrorista islamico”, "Ma questo chi è? Quello che smaltisce i vostri rifiuti?". Questi sono alcuni degli insulti - molti dei quali ora non più visibili - che diversi utenti di Facebook in Italia hanno rivolto a James Harden, uno dei più celebri giocatori dell'Nba e testimonial dell’Adidas per i 70 anni del marchio. Le frasi razziste contro la guardia degli Houston Rockets sono comparse sotto a un post in cui l’Adidas, mercoledì, ha lanciato una promozione usando la foto dello sportivo.

Adidas: "No al razzismo, solo creatività"

A segnalare l’episodio è stata la pagina Fb “La giornata tipo” che ha immortalato molti dei commenti offensivi. Pronta la replica di Adidas che in un commento sotto al post ha scritto: “No al razzismo, solo creatività. In adidas può giocare qualsiasi giocatore, siamo una squadra di MVP, fuori e dentro il campo. Non c’è spazio per il razzismo nella nostra community, sentiti libero di non seguirci più. Non abbiamo bisogno di te. Uniti dallo sport”.

I messaggi contro gli insulti

Il messaggio di Adidas ha raccolto oltre 3.500 like, e sono stati molti anche gli utenti che hanno voluto esprimere solidarietà ad Harden. “Mi fate vergognare di essere italiano”, scrive un utente rivolgendosi a chi ha scritto gli insulti. “C’è più materia grigia dentro un pallone da basket che nella scatola cranica di molti che commentano”, ricorda qualcun altro. “Leggere i commenti qua sotto è una delle cose più umilianti che ci possa essere. Vergognatevi”, si legge ancora.