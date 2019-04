“Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi". Questo il tweet di Emmanuel Macron, postato durante l’incendio che ha interessato la cattedrale parigina (IL LIVEBLOG - LE FOTO).



Il presidente francese ha espresso il suo dolore suoi social, prima di recarsi di persona sul posto. In serata era previsto un suo discorso alla Nazione per parlare di temi economici, appuntamento che è stato ovviamente rinviato.