La chance di Theresa May

Oggi doveva essere la giornata dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, al massimo potrà essere il giorno dell'uscita dall'impasse in cui si trova il governo britannico: i deputati della Camera dei Comuni voteranno per la terza volta sull'accordo firmato da Theresa May e bocciato due volte in Parlamento. Un voto che aprirebbe la strada a una Brexit rimandata al 22 maggio.

Terzo voto dopo due bocciature

Il testo, concluso tra Londra e Bruxelles a novembre dopo 17 mesi di noiosi negoziati, è già stato respinto in modo schiacciante nella Camera dei Comuni due volte, a gennaio e marzo. Il voto, previsto per le 15.30 ora italiana, si concentrerà solo sul Trattato di ritiro e non sulla

Dichiarazione politica che lo accompagna. Per far cambiare idea ai ribelli della sua maggioranza conservatrice, la premier Theresa May ha promesso ieri le proprie dimissioni in caso di un risultato favorevole. Questo gesto drammatico ha convinto alcuni "Brexiters" a tornare nei

ranghi.

Boris Johnson sostiene la premier

Il suo rivale ed ex ministro degli Esteri, Boris Johnson, ha annunciato l'intenzione di sostenere il testo, temendo che un nuovo rifiuto finirà per portare alla cancellazione di Brexit, così come Jacob Rees-Mogg, l'influente leader dell'European Research Group, che conta 60

a 85 deputati.

Dubbi sui numeri

Tuttavia, la partita è lontana dall'essere vinta per la May che ha ottenuto, la settimana scorsa, dai leader dell'Ue un breve rinvio rispetto alla data prevista del 29 maro per quets'ultimo passaggio in Parlamento e non uscire senza accordo.