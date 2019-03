Brexit, Londra: "La Ue offre garanzie per il confine irlandese". Oggi il voto

L’Unione europea e Theresa May hanno annunciato da Strasburgo di aver trovato un compromesso su uno dei punti più contestati dell’accordo per la Brexit. Bruxelles, infatti, si è impegnata a concedere garanzie "legalmente vincolanti" sulla durata non illimitata del backstop: la controversa clausola di salvaguardia del confine aperto fra Irlanda del Nord e Irlanda rispetto alla quale il governo Tory, pressato da buona parte della sua coalizione, non ha mai smesso di chiedere paletti. Il compromesso potrebbe offrire alla premier britannica una via d'uscita di fronte al Parlamento di Westminster e la chance di una ratifica in extremis dell'accordo: oggi, a due mesi dalla bruciante bocciatura di gennaio, c’è il voto cruciale alla Camera dei Comuni. “A volte arriva una seconda possibilità, ma non ci sarà una terza possibilità”, ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker dopo i colloqui con May. “Credo di essere stato molto chiaro, non ci saranno nuovi negoziati”, ha aggiunto. “Servivano cambiamenti legislativi che oggi sono stati concordati. C'è un impegno giuridico a lavorare immediatamente per sostituire al backstop accordi alternativi entro dicembre 2020”, ha spiegato la premier (LE PAROLE CHIAVE DELLA BREXIT).

"Cambiamenti legalmente vincolanti"

Il compromesso è arrivato ieri sera, durante i colloqui a Strasburgo tra May, Juncker e il capo negoziatore Michel Barnier. L'annuncio è stato dato in una dichiarazione ufficiale ai Comuni, dopo le 22 locali, dal vicepremier di fatto David Lidington: l'ultima, estenuante maratona negoziale - ha spiegato - ha partorito "cambiamenti legalmente vincolanti (sul backstop) che rafforzano e migliorano" l'accordo di divorzio raggiunto a novembre e la dichiarazione politica allegata. Il valore giuridico del supplemento d'intesa dovrà essere formalizzato oggi dall'attorney general Geoffrey Cox dinanzi ai deputati prima del voto. Un accordo che, pur non soddisfacendo appieno tutte le richieste dei falchi più oltranzisti della maggioranza formata da Conservatori e unionisti nordirlandesi del Dup, potrebbe far rientrare buona parte del dissenso in seno alla coalizione.

L'Ue spera nel voto favorevole del Parlamento britannico

Dopo Lidington, anche Juncker ha confermato la circostanza da Strasburgo. “Ci siamo accordati per uno strumento vincolante che fornisce chiarimenti e garanzie giuridiche sulla natura del backstop. Raccomanderò che il Consiglio europeo appoggi questo strumento comune, naturalmente deve arrivare un voto favorevole del Parlamento britannico”, ha spiegato. Era stata la cancelliera tedesca Merkel a preannunciare da Berlino già nel pomeriggio lo spiraglio di "un'offerta importante" messa sul tavolo da Juncker e dal capo negoziatore Barnier per provare a venire incontro a May. L'incontro con la premier britannica è andato "bene, noi crediamo che sia stato compiuto un passo in avanti che possa rassicurare anche il Parlamento di Londra", ha commentato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. “Lavoreremo fino alla fine affinché prevalga il buonsenso e perché ci sia un accordo”, ha aggiunto.