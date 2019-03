Il ministero della Cultura ucraino ha inserito anche il cantante Albano Carrisi (artisticamente conosciuto come Al Bano) nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. A riferirlo è l'agenzia Interfax. La blacklist è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell'Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali e attualmente comprende 147 persone. Appresa la notizia, l'artista di Cellino San Marco afferma: "Mai fatto politica, ma se Putin è bravo lo dico".

Al Bano e Romina sono molto famosi in Russia

La decisione del ministero ucraino pare derivi dal fatto che Al Bano e Romina siano molto famosi nei Paesi dell’ex Unione Sovietica. Una popolarità particolarmente elevata negli anni ’80 ma che è tutt’ora riconosciuta, specialmente in Russia. Lo stesso Al Bano ha più volte parlato in termini molto positivi proprio di Vladimir Putin: "Lo sostengo da tempi non sospetti. È un grande. Ha un senso religioso della vita. Ha il pugno di ferro e non ci vedo nulla di male. Poco prima di Natale sono stato l’unico cantante straniero ad esibirmi ai 100 anni del Kgb alla presenza di Putin", aveva detto l’artista al Corriere della Sera in un’intervista del gennaio 2018.

