Troppo grasso, al punto da rimanere incastrato in un tombino. Brutta disavventura per un topo a Bensheim, in Germania. Fortunatamente per lui, però, è stato avvistato dai passanti, che hanno chiesto l’intervento degli animalisti della Berufstierrettung Rhein Neckar. Per liberare l'animale è stato necessario anche l'intervento di otto vigili del fuoco, che hanno impiegato più di mezz'ora per salvarlo. "Sulla pancia aveva molto grasso accumulato durante l'inverno. Era bloccato e non poteva andare né avanti né indietro", ha dichiarato ai media locali Michael Sehr, esperto soccorritore di animali che ha partecipato alle operazioni, realizzando anche un video pubblicato da Storyful.

Le critiche sulla pagina Fb del gruppo di soccorso

Andreas Steinbach, membro del gruppo di soccorso, ha rivelato a Sky News che dopo essere stato liberato, il roditore "ha guardato indietro come per dire ‘grazie’, e ‘sì, ho bisogno di fare una dieta!’". Il salvataggio è stato ripreso in video e condiviso sui social network, dove in breve tempo è diventato virale. Dopo aver ricevuto alcune critiche per l’utilizzo di denaro dei contribuenti per salvare un ratto, il portavoce del gruppo ha dichiarato che lo “rifarebbe". "Ciò che troviamo completamente inaccettabile – si legge sulla pagina Facebook della Berufstierrettung Rhein Neckar - è l'odio verso una piccola creatura e leggere i commenti in cui viene invocata la sua uccisione”.