Il 24 e il 25 febbraio a Sharm El-Sheikh, in Egitto, si terrà il primo vertice tra l’Unione Europea e la Lega degli Stati arabi. L’incontro, a cui parteciperà anche il premier italiano Giuseppe Conte, ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni euro-arabe, affrontando diverse questioni e sfide comuni. Tra queste il multilateralismo, il commercio, gli investimenti, la crisi migratoria, la sicurezza e i principali temi regionali. I capi di Stato o di governo del Vecchio Continente incontreranno i leader dei 22 Paesi del nord Africa e della penisola araba che fanno parte dell’organizzazione internazionale, nata il 22 marzo 1945.

Mogherini: "Summit storico ed interessante"

Il vertice si terrà nel Centro congressi internazionale di Sharm-el-Sheikh e sarà presieduto dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Oltre al premier Conte, al summit è prevista la presenza del cancelliere tedesco Angela Merkel, del primo ministro britannico Theresa May e dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea, Federica Mogherini. Quest’ultima, in occasione della riunione dei ministri degli esteri dell'Ue e della Lega araba, che si è tenuta lo scorso 18 febbraio a Bruxelles in vista del vertice, ha dichiarato che quello di Sharm-el-Sheikh "sarà un summit storico". Secondo Mogherini, durante l’incontro non mancheranno le difficoltà ma, ha aggiunto, "penso che questo è quanto amici e vicini debbano fare: parlare di tutto, in modo aperto e amichevole, cercando aree di collaborazione. Sarà un vertice interessante". Nello specifico, per il premier egiziano Mustafa Madbouli, i colloqui saranno incentrati soprattutto sulla lotta al terrorismo e il fenomeno delle migrazioni illegali.

Commercio e investimenti

"Nella nostra regione - ha spiegato Mogherini - abbiamo avuto una decina di anni di guerre e disordini, e forse ora ci troviamo davanti ad un crocevia, che da un lato porta verso maggiore instabilità e sofferenza, e dall'altro sul difficile cammino di pace e riconciliazione". Per questa ragione, secondo l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, è necessario lavorare per un futuro migliore che è raggiungibile solo attraverso la cooperazione, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della regione. A tal proposito Mogherini ha spiegato che il vertice sarà anche l’occasione per rafforzare il commercio e gli investimenti tra Ue e Lega araba: "Avremo una discussione franca e aperta, non solo sulla migrazione, ma prima di tutto sulla nostra cooperazione economica, e sulla regione mediterranea, che ha molti problemi, ma che presenta anche molte opportunità".

"Deal in the desert" per la Brexit?

A margine del summit verranno trattate anche tematiche che interessano esclusivamente l’Europa come la Brexit. A tal proposito, in questi giorni, i giornali britannici hanno ventilato la possibilità di arrivare ad un "deal in the desert", cioè ad un accordo nel deserto, tra Unione europea e Gran Bretagna. L'ipotesi però è stata seccamente smentita da Bruxelles: un alto responsabile dell'Ue, infatti, ha negato la possibilità di un compromesso ai margini del vertice. "Non ci sarà nessun accordo nel deserto di Sharm el-Sheik", ha dichiarato, "non tutti i 28 Paesi saranno presenti quindi anche se volessimo non potremmo, e non vogliamo. Questa è una cosa molto seria e deve essere preparata". May, durante la due giorni, avrà comunque un incontro bilaterale con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, dedicato alla Brexit.

Data ultima modifica 24 febbraio 2019 ore 10:00