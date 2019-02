Olimpiadi di Parigi 2024: breakdance, arrampicata, surf e skateboard sono le novità

Accanto alle discipline classiche dell’atletica e del nuoto, alle Olimpiadi di Parigi 2014 ci potrebbero essere anche il surf, l'arrampicata sportiva, lo skateboard e la breakdance. Il comitato organizzatore infatti, come da sua prerogativa, ha avanzato al Cio (Comitato Olimpico Internazionale) la richiesta di introduzione di queste quattro novità per i giochi del 2024. Secondo le indiscrezioni pubblicate dei media francesi ci sono buone possibilità che il Comitato internazionale accetti le richieste. Delle quattro discipline, surf, arrampicata sportiva e skateboard fanno già parte del programma scelto da Tokyo 2020, mentre per la breakdance si tratterebbe di una novità assoluta, che potrebbe far ben sperare i colori azzurri.

Dal Bronx alla competizione olimpica

Nata a New York, nello specifico nel quartiere del Bronx, a inizio anni '70, la breakdance è stata per anni un fenomeno tipico della comunità afro-americana per poi diffondersi a macchia d’olio in tutto il mondo, raccogliendo migliaia di appassionati. Come per l’arrampicata sportiva, secondo molti, la scelta è ricaduta sulla street dance perché non sarà necessario costruire dei nuovi impianti per ospitare le competizioni che probabilmente si terranno nel centro di Parigi, in prossimità di luoghi simbolo della Ville Lumiere.

Le speranze azzurre

Breakdance e arrampicata sportiva hanno già fatto la loro apparizione alle Olimpiadi giovanili dell’ottobre 2018, a Buenos Aires. Durante questi giochi gli atleti italiani sono riusciti a guadagnarsi piazzamenti di prestigio che fanno ben sperare in vista delle prossime Olimpiadi. Nello specifico Mattia Schinco ha raggiunto i quarti di finale mentre la veneta Alessandra Cortesia è riuscita addirittura a vincere la medaglia d'argento. Quest’ultima, in un’intervista all’Ansa, si è detta molto soddisfatta della decisione del comitato organizzatore di Parigi 2024: "penso sia giusto introdurre la breakdance perché è una grandissima opportunità per la nostra danza, che è ancora poco conosciuta".

Considerata una grande promessa della disciplina, 'Bgirl Lexy', soprannome con il quale è conosciuta Cortesia, ha spiegato come la breakdance faccia parte di una cultura: "è un'arte, proprio come la danza", motivo per il quale "c'è chi ha paura che questo lato della medaglia si perda, trasformando la break in uno sport a tutti gli effetti come il calcio".