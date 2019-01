La polizia ha arrestato in Lousiana Dakota Theriot, il 21enne accusato di aver ucciso cinque persone, tra cui i genitori, in due diverse sparatorie a un centinaio di chilometri da New Orleans. Il ragazzo è stato fermato dopo una caccia all’uomo durata oltre 24 ore.

Sopravvissuti due bambini di 7 anni

Gli investigatori hanno anche scoperto che Theriot era fidanzato con un'altra delle vittime, uccisa insieme al padre e a un fratello. Il 21enne aveva vissuto in casa della ragazza per alcune settimane e - secondo le prime ricostruzioni - gli era stato detto di andare via e di non tornare più. Sono sopravvissuti nell'abitazione due bimbi di 7 anni e di un anno e la madre della giovane uccisa.

Le sparatorie e le vittime

Ieri il ragazzo ha ucciso i genitori, Keith ed Elizabeth Theriot, ad Ascension Parish, poi si è spostato in una vicina contea, a Livingston Parish, dove in un parcheggio per roulotte ha ucciso Billy Ernest, 43 anni, e le sue due figlie, Tanner di 17 anni e Summer di 20. Quest’ultima era la fidanzata di Theriot.

