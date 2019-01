A testa bassa, commossi. Così a Malaga e in tutta la Spagna i rappresentati delle autorità, le forze dell’ordine, i cittadini hanno osservato un minuto di silenzio (VIDEO) per il piccolo Julen, il cui corpo è stato ritrovato nella notte tra il 25 e il 26 gennaio. A nulla, purtroppo, è valso il lavoro dei minatori che per 13 giorni hanno scavato, anche a mani nude, per raggiungere il bambino di due anni precipitato in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga, il 13 gennaio scorso.

Il cordoglio della Guardia civil

“Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen", ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari "le più sincere condoglianze".

Julen era a 71 metri di profondità

Julen è precipitato in un pozzo artesiano mentre con i genitori stava facendo un pic-nic. Vicino al pozzo sono stati ritrovati il sacchetto dei dolci che il piccolo aveva in mano e un ciuffetto di capelli. Come spiega il delegato del governo spagnolo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, citato da El Pais, il bambino è precipitato per circa 71 metri: "La posizione del corpo dimostra che la caduta libera di Julen è stata fermata da un cumulo di terra”.