Mancano 2 metri e mezzo per raggiungere Julen, il bambino di 2 anni e mezzo caduto in un pozzo abbandonato nelle campagne andaluse, largo 25 centimetri e profondo più di 100 metri. Si spera ancora, ma nessuno si illude: da quando, il 13 gennaio, Julen è caduto non si sono mai sentiti segnali di vita.

Otto minatori per Julen

Sono otto i minatori al lavoro; oggi si continua a scavare a mano lungo la galleria orizzontale di 4 metri per arrivare alla zona dove si crede che si trovi il bimbo. Mancano solo due metri e mezzo. I soccorritori procedono su turni: due persone alla volta per non più di 35 minuti: lavorano in un ambiente privo di luce e aria, sdraiati o in ginocchio.