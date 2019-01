Una forte esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta questa mattina in un edifico dell’università di Lione 1, in Francia, come riporta Bfmtv. Nell'esplosione, come fa sapere l'ateneo sul suo account twitter, sono rimaste ferite in maniera lieve tre persone. Poco dopo le 11 l'allarme è cessato e la biblioteca e un altro edificio che erano stati chiusi sono tornati in funzione.

Lavori in corso nell'area dell'esplosione

La detonazione, come hanno confermato le autorità, è stata provocata da tre bombole di gas che si trovavano nel cantiere della ristrutturazione. L'edificio coinvolto, infatti, è interessato da alcuni lavori per impermeabilizzare la struttura. Dopo l'esplosione, chi si trovava nell'edificio è stato fatto evacuare per precauzione.

Data ultima modifica 17 gennaio 2019 ore 11:34