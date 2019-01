La bocciatura da parte del Parlamento di Westminster dell'accordo tra Gran Bretagna e Bruxelles – negoziato dalla premier Theresa May - per l'uscita di Londra dall'Unione Europea apre diversi scenari. Dall’ipotesi di un secondo voto a un nuovo negoziato con l’Ue, fino alla sfiducia per la premier May (che non si è dimessa), ecco cosa potrebbe accadere ora (BREXIT, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

May ha tre giorni di tempo per presentare nuovo piano

Secondo una risoluzione adottata la scorsa settimana dalla Camera dei Comuni, il governo May ha tre giorni di tempo per presentare al Parlamento un nuovo piano, ma le divisioni emerse nelle ultime settimane nella classe politica britannica non lasciano intravedere una maggioranza ai Comuni sulla strada da perseguire.

Mozione di sfiducia a May

Nonostante la portata della bocciatura con ben 432 no, la premier non si è dimessa e ha raccolto la sfida di Corbyn, che aveva già annunciato la sua intenzione di presentare una mozione di sfiducia contro May. La premier ha chiesto che la fiducia sul suo governo si voti, per verificare se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza.

Possibilità (difficile) di un secondo voto ai Comuni

Per cercare di convincere i ribelli Tories May potrebbe cercare di strappare nuove concessioni dall'Ue e chiedere un secondo voto ai Comuni. Ma i leader delle istituzioni comunitarie hanno ribadito più volte negli ultimi giorni che il testo legale dell'accordo di ritiro della Gran Bretagna non può essere rinegoziato.

Nuovo negoziato con Ue solo se Gb restasse nel mercato interno

L'Ue a 27 potrebbe essere disponibile a negoziare un accordo completamente nuovo solo nel caso in cui la Gran Bretagna decidesse di restare nel mercato interno o nell'unione doganale. Tuttavia il governo britannico dovrebbe rinunciare a due obiettivi fissati dopo il referendum Brexit: riprendere il controllo sull'immigrazione dai paesi Ue e avere mano libera sulla politica commerciale.

Rinvio del termine del 29 marzo. Revoca unilaterale improbabile

Tutti questi scenari implicano comunque una sospensione del processo Brexit e un rinvio dell'uscita oltre il 29 marzo con una proroga dei due anni previsti dall'articolo 50 del Trattato. Tuttavia è la Gran Bretagna a doverne fare richiesta e serve l'unanimità dell'Ue a 27 per concederla. L'ipotesi di una revoca unilaterale della Brexit, convalidata dalla Corte di Giustizia dell'Ue, per il momento appare improbabile. Lo scenario alternativo a una proroga dell'articolo 50 o a una revoca della Brexit è un'uscita disordinata e senza accordo il 29 marzo prossimo, che avrebbe conseguenze catastrofiche per la Gran Bretagna e molto negative per l'Ue.