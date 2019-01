Il Chrysler Building, uno degli edifici icona di New York, è in vendita. I proprietari del palazzo art deco degli anni 1930 hanno assunto CBRE Group per vendere. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando come sia difficile stimare il valore della proprietà. Secondo indiscrezioni, comunque, difficilmente l'Abu Dhabi Investment Council riuscirà a recuperare gli 800 milioni di dollari pagati per ottenere il 90% del Chrysler nel 2008, poco prima che la crisi finanziaria facesse affondare i prezzi.

La storia del Chrysler Building

Quando è stato completato nel 1930, il Chrysler Building era l'edificio più alto del mondo. Disegnato da William Van Alen, il progetto è stato poi rilevato dal fondatore di Chrysler, Walter P. Chrysler, che ne continuò i lavori con l'obiettivo di battere 'in altezza' la concorrenza dell'edificio che Bank of Manhattan stava costruendo a Wall Street nello stesso periodo. Il titolo di palazzo più alto del mondo lo mantenne per poco: l'anno successivo venne inaugurato a pochi isolati l'Empire State Building. Oggi il Chrysler è il sesto edificio più alto della città. Il Chrysler Building è stata la sede di Chrysler Corp fino al 1953. A prescindere dalle decine di grattacieli da allora costruiti, il Chrysler Building resta ancora uno dei tratti di New York e simbolo di quella cultura pop che lo ha portato a essere protagonista di film come 'Indipendence day' e 'Spider Man'. La sua popolarità è talmente elevata che Lego offre un set di mattoncini per costruirlo.