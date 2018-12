Kate Middleton fotografata al discount per le ultime compere di Natale

Una cliente davvero inusuale: Kate Middleton, la duchessa di Cambridge moglie del principe William, è stata immortalata nel pomeriggio del 23 dicembre mentre era intenta a fare shopping natalizio tra gli scaffali del discount The Range, accompagnata dai figli Charlotte e George. È accaduto, tra la sorpresa dei presenti, a Sandringham, piccolo villaggio sulla costa inglese, dove la duchessa è arrivata in compagnia della famiglia per trascorrere le vacanze natalizie.

I clienti: "Non ti aspetti di vedere un reale fare compere"

Secondo quanto riporta il Sun, Kate, vestita in modo casual in jeans e con i capelli raccolti in una coda di cavallo, ha comprato tra le altre cose foto, libri per bambini e materiale per artisti, poi si è messa in coda alle casse. Un’avventrice del discount ha raccontato: "Ho fatto un doppio giro quando l'ho vista. Non ti aspetti di vedere i reali che fanno compere a The Range”. Un’altra donna, riporta sempre il Sun, le si è avvicinata, chiedendo una foto. "La Duchessa si è rifiutata molto educatamente, è stata così gentile, ha spiegato che stava solo facendo un po' di shopping natalizio", ha raccontato la cliente.

La tradizione della Regina

A Sandringham si trova Sandringham House, la residenza più amata della Regina Elisabetta, che per le feste ospita la Royal family al gran completo (IL 2018 DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE). Secondo il tabloid britannico, Kate stava acquistando i regali proprio per la famiglia reale. La Regina ama infatti che la sua famiglia si scambi doni modesti e scherzosi la vigilia di Natale.