Il Regno Unito è libero di revocare in modo unilaterale la Brexit. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue. “La revoca, decisa secondo le regole costituzionali, permetterebbe al Regno Unito di rimanere in Ue, con le stesse regole e lo stesso status attuali”, si legge. Intanto, il destino della Brexit, e del governo di Theresa May, si gioca tutto domani: martedì il Parlamento dovrà decidere se ratificare o meno l’accordo di divorzio dall’Unione approvato nelle scorse settimane. Per il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, questa sentenza invece "non altera il referendum del 2016, né la chiara volontà del governo di assicurare che il Regno Unito lasci l'Ue il 29 marzo. Noi non vogliamo restare nell'Ue", ha poi puntualizzato Gove, "17,4 milioni di persone hanno mandato un messaggio chiaro. E questo significa che lasceremo anche la giurisdizione della Corte di Giustizia europea".

La richiesta della Corte scozzese

“La possibilità di revocare il ritiro”, si legge nella sentenza Ue, “esiste fino a quando l'accordo di divorzio non entrerà in vigore”, quindi, fino al 29 marzo 2019. La richiesta di chiarimenti ai giudici europei era stata introdotta dalla Corte suprema scozzese, dopo il ricorso di un gruppo di politici e attivisti “remain”, tra cui i parlamentari Verdi Andy Wightman e Ross Greer, e gli europarlamentari laburisti David Martin e Catherine Stihler, e l'eurodeputato scozzese Alyn Smith (Verdi). Vista l'urgenza della questione, su richiesta del tribunale scozzese, il Presidente della Corte Ue aveva disposto la procedura accelerata.

La vigilia del voto sulla Brexit

La sfida parlamentare di domani si preannuncia difficile, con i molti oppositori di Westminster, compresi quelli tra le fila dello stesso partito conservatore, che non intendono supportare Theresa May. Ieri, la premier ha avvertito dalle colonne del Mail on Sunday: “O il mio accordo, o la prospettiva di elezioni anticipate”, con il possibile arrivo a Downing Street del leader laburista Jeremy Corbyn e "niente Brexit”. Di fatto si tratta dell'ultimo avviso ai colleghi Conservatori, con cui May assicura che non ci sarà spazio per un’intesa migliore di quella trovata al momento con Bruxelles. E nemmeno di un nuovo referendum, in cui, secondo gli ultimi sondaggi, vincerebbe il Remain con il 52% delle preferenze. Ma Boris Johnson, “portavoce” dei falchi euroscettici, ha ribadito di considerare non votabile la proposta May, salvo l'inverosimile eliminazione del backstop imposto da Bruxelles sul confine Irlanda-Irlanda del Nord.

La possibile crisi di governo

Se le previsioni di sconfitta dovessero avverarsi, le conseguenze ricadrebbero inevitabilmente sulla premier e non si esclude una possibile crisi di governo. Per questo, si fanno sempre più insistenti nel Regno Unito le voci sui possibili pretendenti alla poltrona di Theresa May: tre ex ministri brexiteers - Boris Johnson, Dominic Raab ed Esther McVey, dimessisi in dissenso dalla linea May - si sono rifiutati di escludere una loro candidatura. Mentre il Sun ha ipotizzato anche la discesa in campo di un ministro in carica, il “centrista” Sajid Javid, titolare dell'Interno, che avrebbe già iniziato a "raccogliere consensi" in seno al partito. Dal fronte dell'opposizione, invece, il leader laburista Jeremy Corbyn ha fatto sapere d'essere pronto a subentrare a Downing Street anche in mancanza di nuove elezioni immediate. E a prendere in mano lui il negoziato con l'Ue.

Data ultima modifica 10 dicembre 2018 ore 10:52