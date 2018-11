Yemen, è morta di fame Amal: la bambina di 7 anni simbolo della guerra

Era diventata, suo malgrado, un simbolo delle sofferenze inferte dalla guerra alla popolazione dello Yemen. È morta, all'età di 7 anni, Amal Hussein, la bimba yemenita ridotta a pelle e ossa nel suo Paese devastato dal conflitto. Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa, per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di una guerra che miete migliaia di vittime, con epidemie e carestie. Come scrive lo stesso giornale statunitense, Amal è morta giovedì, 1 novembre, in un campo profughi a poca distanza da un ospedale ad Aslam, a 90 chilometri a Nord-Ovest di Sanaa. Era stata rimandata a casa perché il letto serviva per nuovi pazienti: alla famiglia era stato consigliato di portarla in un centro della ong Medici senza frontiere, ma non c'erano i soldi per il trasferimento. Tre giorni dopo le dimissioni, Amal è deceduta. A darne notizia è stata la famiglia: "Il mio cuore è infranto", ha dichiarato la madre, Mariam Ali, che si sta riprendendo dalla dengue contratta probabilmente nel campo profughi. La bimba "sorrideva sempre - ha raccontato - ora sono preoccupata per gli altri miei figli".

In Yemen milioni di persone ridotte alla fame

L'immagine di quel corpo ridotto a poco più di uno scheletro, con le costole che sembrano bucare la pelle e il volto emaciato, aveva toccato le coscienze e in tantissimi si erano fatti avanti offrendo soldi e chiedendo informazioni sulla sorte della bambina. Milioni di persone in Yemen sono ridotti alla fame dalla guerra che dal 2015 vede il coinvolgimento dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran: 1,8 milioni di bambini sono gravemente malnutriti, secondo l'Onu, e la situazione è destinata ad aggravarsi. Il numero di yemeniti che dipendono dalle razioni d'emergenza, infatti, potrebbe passare da 8 a 14 milioni, cioè la metà dell'intera popolazione. Le organizzazioni internazionali hanno chiesto di cessare le ostilità e misure d'emergenza. Un appello, questo, che sembra essere stato accolto da Usa e Gran Bretagna: il ministro della Difesa americano, Jim Mattis, ha dichiarato che un cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore entro 30 giorni. Ma per ora i bambini come Amal continuano a morire.