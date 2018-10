Caso Khashoggi, Arabia Saudita: “Reagiremo a misure punitive”

L'Arabia Saudita si dice pronta a rispondere a qualsiasi misura sarà adottata contro Riad per il caso di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita dissidente scomparso a Istanbul. In una una nota diffusa dall'agenzia di stampa saudita Spa, Riad respinge qualsiasi "minaccia" di sanzioni economiche o pressione politica, a seguito dei commenti del presidente Usa Donald Trump che ha parlato di una “punizione severa”. Il comunicato giunge poche ore dopo che la Borsa saudita ha registrato un crollo del 7%.

La scomparsa e le ipotesi sull’omicidio

"Il regno afferma anche che risponderà a qualsiasi azione con una più grande", ha detto la fonte riportata dall’agenzia saudita. Ieri, il ministro dell’Interno Bin Abdulaziz ha respinto come "menzogne e accuse senza fondamento" le voci che indicano nei servizi segreti di Riad gli autori del presunto omicidio del giornalista dissidente. Khashoggi è scomparso lo scorso 2 ottobre dal consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul e diversi media turchi e americani hanno parlato di video e registrazioni che proverebbero il suo assassinio. Tra gli altri, il New York Times ha riferito che il giornalista, che collaborava con il Washington Post, sarebbe stato ucciso e i suoi resti poi nascosti. Riad non ha mai ammesso ufficialmente la scomparsa di Khashoggi ma non ha nemmeno fornito prove che il giornalista sia uscito dall'edificio.

Il boicottaggio della “Davos nel deserto”

Intanto, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di boicottare la “Davos nel deserto”, il summit dei giganti della finanza e dell'economia, in programma a Riad dal 23 al 25 ottobre. Lo ha riferito la Bbc, citando fonti diplomatiche. Secondo il network, sia il segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, che il segretario al Commercio internazionale del Regno Unito, Liam Fox, potrebbero non partecipare all'evento di Riad, patrocinato dal principe ereditario, Mohamed bin Salman. Diversi sponsor e media hanno già deciso di boicottare l’evento,