Indonesia, terremoto di magnitudo 7.5: rientrata l’allerta tsunami

In arrivo aumenti su gas e luce, bollette più care dall’1 ottobre

L’Autorità per l’energia ha stabilito per l'elettricità un aumento del 7,6% e per il metano del 6,1%: ogni famiglia nel 2018 spenderà in media 552 euro per la luce e 1.096 per il gas. Tra le cause i prezzi di gas e carbone e lo stop di 22 reattori nucleari in Francia