Fifa The Best, Luka Modric è il miglior giocatore

Luka Modric è il miglior calciatore dell'anno secondo la Fifa. Il giocatore croato è il primo campione a “strappare” il riconoscimento a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno dominato nell’ultima decade. I due fuoriclasse non erano in sala a Londra ad applaudirlo, ma Modric ha ricevuto lo stesso con grande soddisfazione il premio di Best player 2018 dalle mani del presidente della Fifa Gianni Infantino.

Modric scelto dal terzetto formato da Salah e Ronaldo

Il croato, vincitore in carica della Champions League con il Real Madrid e vicecampione del mondo con la sua nazionale, è stato prescelto in un terzetto composto da Mohamed Salah e dallo stesso Cr7. L'egiziano del Liverpool si è consolato nella cerimonia di gala dei Fifa awards con l'assegnazione del premio Puskas per il gol più bello: la rete segnata nel derby con l'Everton dello scorso dicembre. Il portoghese della Juve, così come Messi, ha preferito evitare una trasferta tra due impegni ravvicinati.

Ronaldo e Messi nella top 11, Deschamps miglior allenatore

Ronaldo e l'argentino, sui quali ha pesato un Mondiale non all'altezza delle attese, hanno avuto il contentino di far parte della formazione top 11 stagionale, insieme con lo stesso Modric e a David De Gea, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard e N'Golo Kante. Ad alzare il trofeo di miglior allenatore dell'anno è stato il commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps. Il portiere del Belgio Thibaut Courtois, poi, è stato eletto miglior n.1 della stagione.

I premi per il calcio femminile

Il premio per la miglior giocatrice è andato all’attaccante del Brasile Marta e quello di miglior allenatore di calcio femminile a un altro francese, Reynald Pedros, tecnico del Lione che ha vinto il campionato e la Champions League. Il premio per il Fair play è stato assegnato all'attaccante tedesco Lennart Thy, che ha rinunciato a un importante incontro nel campionato olandese per donare il midollo osseo a un malato di leucemia.