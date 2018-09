Ecco quali sono i Paesi dove si beve più birra

Quando si tratta di bere birra i cechi non hanno rivali. Lo svela una ricerca giapponese secondo la quale la Repubblica Ceca è, per il 24mo anno consecutivo, il paese col maggior consumo pro-capite di birra. I dati, riferiti all'anno 2016, sono quelli dell'annuale indagine di Kirin, holding finanziaria giapponese attiva, tra l'altro, nel settore delle bibite alcoliche.

La Cina avanti come consumi totali

Lo studio di Kirin , che analizza il consumo di diverse tipologie di bevande alcoliche, evidenzia i dati di assunzione mondiale della birra secondo le tre voci di consumo totale: paese, continente, e pro-capite di ogni Stato. La prima categoria vede sul gradino più alto del podio la Cina con un consumo di 41,2 mila chilolitri di birra consumata nel 2016. Il paese più popoloso del mondo stacca di diverse misure gli Stati Uniti che ottengono la seconda piazza con 24,2 mila chilolitri di birra consumata. Terzo si piazza il Brasile con 12,6 mila chilolitri. Tra le zone continentali stravince l'Asia con 63,3 mila chilolitri di birra consumata, davanti all'Europa (48,6) e al Centro e Sud America (31,7).

Il record della Repubblica Ceca

Ma le vere rivelazioni riguardano il consumo pro-capite per Paese dove la Repubblica Ceca mette dietro tutti gli altri con 143,3 litri di birra all'anno consumata dai suoi cittadini: l'equivalente di 226 pinte all'anno, ovvero una ogni 30 ore. Secondo il report, nel 2016, i bevitori di birra cechi hanno superato la quantità dell'anno precedente quando, in media, i litri bevuti a testa furono 142,4. In seconda posizione si piazza, con 108 litri per abitante, un'insospettabile paese africano: la Namibia. Seguono le prevedibili Austria (106 litri), Germania (104,2 litri), Polonia (100,8 litri) e Irlanda (98,2 litri). Quasi in fondo alla classifica l'Italia che, con circa 31 litri di birra a testa e si piazza oltre il 50mo posto.

Il 22 settembre inizia l'Oktoberfest

La sfida tra i bevitori di birra si rivela particolarmente interessante in vista del 185mo Oktoberfest che si terrà a Monaco di Baviera dal 22 settembre al 7 ottobre. Considerata una delle feste popolari più famose dagli appassionati di birra, l'evento riunisce ogni anno milioni di visitatori provenienti da tutte le parti del mondo. Tra balli, musica e usanze popolari, la grande protagonista sarà come sempre la birra che, per l'occasione, viene servita nei Maß: i bicchieri da un litro serviti dalle 9 alle 22.30 nei giorni festivi e dalle 10 alle 22.30 durante la settimana. Anche l'Italia celebrerà il proprio Oktoberfest con versioni nostrane della festa bavarese che si terranno in diverse città fra cui Genova, Trento, Roma e Pordenone.