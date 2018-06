Mondiali, tifoso molesta giornalista in diretta: lei si infuria. VIDEO

Julia Guimaraes, giornalista dell'emittente brasiliana Globo, è stata importunata da un tifoso poco prima dell’inizio del match dei Mondiali tra Giappone e Senegal, a Ekaterinburg, in Russia. È il terzo episodio di molestia in diretta tv dall’inizio dei Mondiali di Russia 2018. Come si vede nel video, Guimares aveva appena passato la linea allo studio, quando le telecamere hanno ripreso un ragazzo che si è avvicinato a lei per darle un bacio. La giornalista ha reagito: ''Non ti ho autorizzato a fare una cosa del genere''. A quel punto il giovane si è scusato, con la giornalista che ha continuato a spiegargli quanto il suo gesto fosse maleducato e ingiusto. "Non farlo mai più", ha intimato la reporter.

La giornalista su Twitter: "Vergognoso"

Il video è stato condiviso online dalla sezione sportiva di Globo. "È difficile trovare le parole", ha scritto poi su Twitter la giornalista. "Per fortuna, vivo in Brasile! Qui è successo già due volte. Triste! Vergognoso!”, aggiunge. È infatti la terza volta dall’inizio della competizione che accadono episodi simili.

Il primo caso un'inviata colombiana

Il primo caso di molestie è stato quello dell’inviata colombiana Julieth Gonzalez Theran, il 15 giugno scorso. Nel corso di un collegamento, era stata afferrata per un seno e abbracciata in maniera improvvisa. Theran su Instagram aveva chiesto rispetto: "Non meritiamo questo trattamento. Siamo ugualmente valide e professionali. Condivido l’allegria per il calcio, però vanno compresi i limiti tra affetto e molestia". Pochi giorni fa era toccato invece alla giornalista svedese Malin Wahlberg, baciata in diretta fuori dallo stadio di Niznij Novgorod, poco prima della partita tra Svezia e Corea del Sud.