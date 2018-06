Bottura, "Osteria francescana" in vetta ai 50 best restaurants 2018

"L'Osteria francescana" di Massimo Bottura è di nuovo il miglior ristorante al mondo. Il locale dello chef modenese, infatti, ha vinto la corona del World's 50 Best Restaurants per il 2018. La premiazione si è tenuta al Palacio Euskalduna di Bilbao, in Spagna, e ha visto il locale di Modena superare "El Celler de Can Roca" di Girona, in Catalogna, e il "Mirazur" di Mauro Colagreco a Mentone, in Francia. "Osteria francescana" aveva già vinto il riconoscimento nel 2016.



Primo a vincere due volte il World's 50 Best Restaurants

"Il mio ringraziamento va a tutta la mia squadra, ma il primo pensiero va ai Refettori, al progetto che stiamo portando avanti, alla lotta per una cucina più solidale", ha dichiarato Bottura ricevendo il premio. Lo chef italiano ha aperto in diverse città del mondo, tra cui Milano, Napoli, Parigi e Rio de Janeiro, alcune mense per i poveri. Con la vittoria del 2018, L’Osteria francescana diventa il primo ristorante a classificarsi per due volte primo al World's 50 Best Restaurants. Nel 2017, lo scettro di miglior ristorante era toccato a "Eleven Madison Park" di Daniel Humm, a New York. Il premio, che incorona le migliori 50 eccellenze gastronomiche mondo, è stato assegnato grazie al voto di 1040 esperti divisi in 26 aree geografiche.

Gli altri italiani in classifica



Oltre a "Osteria francescana", l’Italia può vantare altri tre ristoranti in classifica. Al 16esimo posto c’è Enrico Crippa con il suo "Piazza Duomo" ad Alba (Cuneo) che perde una posizione rispetto al 2017. In crescita invece i fratelli Alajmo con "Le Calandre" a Rubano (Padova), che salgono al 23esimo posto. Buona performance anche di Niko Romito con il "Reale" a Castel (L'Aquila), che si aggiudica la 36esima posizione.