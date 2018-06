Canada, al via il G7: esordio internazionale per il premier Conte

In Canada prende il via il G7 di Charlevoix. I grandi del pianeta si ritrovano per discutere di dazi, Iran, clima e rapporti con la Russia. Si tratta dell’esordio internazionale per il neo-premier italiano Giuseppe Conte, che avrà a margine anche i suoi primi incontri bilaterali, primi fra tutti quelli con Angela Merkel e Jean Claude Juncker. Il Canada di Trudeau, proprio alla vigilia del summit, è stato il primo Paese del G7 a legalizzare la marijuana. Intanto la Casa Bianca ha fatto sapere che Trump lascerà il vertice in anticipo, sabato mattina, per preparare l'incontro con Kim a Singapore. Putin intanto vola in Cina dove si terrà una sorta di “anti summit” a Qingdao, con Rohani e forse lo stesso Kim Jong-un.

L’esordio di Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a meno di una settimana dall'insediamento a Palazzo Chigi, fa il suo ingresso tra big della Terra a Charlevoix. È chiamato a dissipare i dubbi dei partner internazionali sulla posizione del governo italiano su temi come i dazi imposti da Trump o i rapporti con la Russia. L'Italia prenderà parte ai lavori con il dossier predisposto dall'ufficio diplomatico del predecessore di Conte, Paolo Gentiloni. Il presidente Conte si confronterà con Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May, Shinzo Abe e il padrone di casa Justin Trudeau.

G7 blindato con 10.000 agenti

Il vertice si tiene in un resort di lusso in stile castello francese sulla riva di un fiume a La Malbaie, nella regione di Charlevoix. Sono già in corso proteste e per questo è stato predisposto uno schieramento di 10mila tra poliziotti e soldati.Solo due le first lady presenti dopo il forfait di Melania Trump: ci sono la premiere dame di Francia, Brigitte, e la consorte del premier giapponese Shinzo Abe, Akie. Insieme a loro i mariti di Angela Merkel e di Theresa May.