"Dobbiamo fare di tutto affinché il caso di Cambridge Analytica non si ripeta". A dirlo è Mark Zuckerberg, il numero uno di Facebook durante la sua audizione al Parlamento europeo, davanti alla Conferenza dei gruppi politici. "Ci scusiamo per l'errore commesso, ci vorrà del tempo ma il nostro impegno è quello di rimediare" - ha aggiunto - "Ci impegniamo a stanziare investimenti sufficienti per aumentare la sicurezza", perché "mantenere le persone sicure è più importante che fare profitti". (SEGUI LO STREAMING IN DIRETTA)

Troppo lenti sulle interferenze russe

"Nel 2016 eravamo troppo lenti per identificare le interferenze russe nelle elezioni Usa, ma ora siamo più preparati per far fronte ad attacchi con fake news". Lo ha sottolineato il fondatore di Facebook, che ha parlato dei passi avanti fatti: "Stiamo collaborando con i governi per migliorare la sicurezza dell'informazione", ha sostenuto.

La replica di Tajani

"La democrazia non deve e non può essere trasformata in un'operazione di marketing, in cui chi si impossessa dei nostri dati acquisisce un vantaggio politico". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha risposto a Zuckerberg: "Vi è il rischio che alcuni partiti o, persino potenze straniere, utilizzino indebitamente questi dati per alterare i risultati elettorale nel loro interesse".

L'audizione del numero uno di Facebook

Mark Zuckerberg è a Bruxelles. Non incontra l'Europarlamento, ma il suo presidente Antonio Tajani, i rappresentanti degli otto gruppi politici rappresentati nell'Eurocamera e Claude Moraes, il socialdemocratico inglese che presiede la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe).

Intervento dopo scandalo Cambridge Analytica

L'intervento di Zuckerberg arriva dopo lo scandalo di Cambridge Analytica e a pochi giorni dall'entrata in vigore del GDPR.