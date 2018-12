Harry e Meghan, festeggiamenti e luna di miele in Namibia o Botswana

Il trasferimento a Kensington Palace, la nomina ad ambasciatrice della gioventù del Commonwealth, la luna di miele. Terminato il giorno del matrimonio e dei festeggiamenti, per il principe Harry e la moglie Meghan Markle è tempo di pensare ai prossimi impegni. La cerimonia delle nozze - seguita su Twitter da circa 6 milioni di utenti - passerà alla storia come un mix perfetto di tradizione e innovazione. (LO SPECIALE)

La nuova casa e la luna di miele

I novelli sposi vivranno nel Nottingham Cottage della residenza ufficiale della famiglia reale, Kensington Palace, dove probabilmente rientreranno oggi. La luna di miele, a quanto sembra, potrebbe non essere prevista nell’immediato futuro, ma le mete potrebbero essere Namibia o Botswana, dove tra l'altro la coppia ha trascorso il primo week-end d'amore subito dopo essersi conosciuti nel luglio 2016 a Wimbledon.

Gli impegni ufficiali

Nessun viaggio, però, prima però di aver sbrigato alcuni impegni ufficiali: martedì il Duca e la Duchessa del Sussex parteciperanno a un ricevimento a Buckingham Palace con Carlo e Camilla e il resto della famiglia reale per celebrare il 70esimo compleanno del principe del Galles ed erede al trono. Inoltre, nei prossimi giorni, Meghan sarà nominata ambasciatrice della gioventù del Commonwealth dalla regina Elisabetta.

La festa a Frogmore House

Harry e Meghan non sono tornati subito a Kensington Palace dopo la festa a Frogmore House, alla quale hanno partecipato 200 invitati, solo i parenti e gli amici più stretti, e che si è conclusa con i fuochi d’artificio. Niente stampa al party, le ultime foto pubbliche degli sposi sono quelle scattate all'uscita dal castello di Windsor per andare al ricevimento, con Meghan in un abito bianco in crepe di seta disegnato da Stella McCartney e al dito un anello con acquamarina appartenuto a Lady Diana. Per il tragitto verso Frogmore House i due sposi hanno viaggiato su una Jaguar E Concept Zero del 1968, guidata da Harry, convertita a energia elettrica. Sul party serale sono filtrati pochi dettagli e qualche curiosità. Secondo il Daily Mail, alla festa ci sarebbe stato un piccolo inconveniente per George Clooney e la moglie Amal: non sarebbero stati riconosciuti dagli agenti che li avrebbero quindi bloccati per una decina di minuti all'esterno dei cancelli della tenuta.

Un matrimonio social

Secondo Visibrain, società francese di monitoraggio dei social media, circa 6 milioni di utenti Twitter hanno postato qualcosa sul matrimonio di Harry e Meghan. Tra la mezzanotte di venerdì e le 20 di sabato, 5.958.379 tweet sono stati inviati in tutto il mondo alle nozze reali, 4,5 milioni con l'hashtag #RoyalWedding. Allo stesso orario erano stati 1.774.435 i cinguettii per il matrimonio tra il fratello maggiore di Harry, il principe William, e Kate Middleton, il 29 aprile 2011 (L'IRONIA SUI SOCIAL). Via Twitter i ringraziamenti della famiglia reale: "Grazie a tutti coloro che sono venuti a Windsor e a chi ha seguito" il matrimonio "da tutto il Regno Unito, dal Commonwealth e dal mondo. Congratulazioni ancora una volta ai neo sposi".