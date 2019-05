Il 17 maggio è la Giornata internazionale contro l'omofobia

Il 17 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. L'evento, noto con l'acronimo IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), è stata pensata da Louis-Georges Tin, curatore del "Dictionnaire de l'homophobie" per sensibilizzare l'attenzione di politici, opinion leader, movimenti sociali, pubblico e media sulle violenze e le discriminazioni subite dagli appartenenti alla comunità LGBTI in tutto il mondo.

La Giornata Internazionale contro l'omofobia

La Giornata viene celebrata in oltre 130 paesi nel mondo. Anche quest'anno il programma pubblicato dalla piattaforma organizzatrice prevede migliaia di mobilitazioni, sit-in e incontri con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul riconoscimento e la difesa dei diritti umani, indipendentemente dall'orientamento sessuale, identità o espressione di genere.

Il riconoscimento dell'Unione Europea

Sostenuta dalla piattaforma "Day against homophobia", la Giornata si caratterizza per il fatto di non essere una campagna centralizzata, ma un momento di riflessione e partecipazione aperto a tutti. La data del 17 maggio è stata scelta per commemorare la decisione adottata nel 1990 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle psicopatologie. Dall'anno della sua istituzione, l'evento ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di diversi Stati e istituzioni internazionali come l'Unione Europea che dal 2007 appoggia l'evento sul suo territorio. Di quell'anno è la famosa " Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa " che, all'articolo 8, ribadisce espressamente l'invito "a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell'Unione europea senza discriminazioni".

Le iniziative 2019 in Italia

Per l'edizione 2019, Arcigay ha lanciato la campagna social "Non restare indifferente, combatti l’omobitransfobia". "Dai luoghi di lavoro alla scuola, dal supermercato alla famiglia, milioni di persone vedono episodi di discriminazione o ascoltano discorsi carichi di offese e disprezzo, talvolta mascherati da battute o scherzo, ma non per questo meno dolorosi per coloro che li subiscono". L'associazione invita gli utenti a inquadrare la propria foto profilo Facebook nella cornice “IO NON RESTO INDIFFERENTE. Combatto l’omofobia, la bifobia, la transfobia”. Sarebbe "un segnale forte e visibile del tuo impegno contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere". Manifestazioni e iniziative sono state promosse in molte città italiane. Il Comune di Bologna realizzerà nella mattinata del 17 maggio un flashmob in Piazza Maggiore, dal tema “Un segno contro l’omotransfobia". Torino ospiterà una celebrazione istituzionale nella Sala Rossa di Palazzo Civico e promuoverà un flashmob in piazza Palazzo di Città. Il Festival MIX Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture organizza una serata evento all’Anteo Palazzo del Cinema: ci sarà la presentazione della nuova edizione del festival e la proiezione del film vincitore dello scorso anno, Venus di Eisha Marjara. Il Comune di Varese ha deciso di patrocinare la giornata ed esporrà la bandiera arcobaleno a Palazzo Estense. A livello più istituzionale, prssso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, alle 15, verranno presentati i risultati dell'indagine su Lgbt e le iniziative del governo in materia.